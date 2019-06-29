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تقارير .. اشبيلية يجهز عرضاً ضخماً لضم زياش

منذ 21 دقيقة

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عمان – الغد – كشفت صحيفة (دي تيليخراف) الهولندية ، أن نادي إشبيلية الإسباني مستعد لدفع مبلغ 30 مليون يورو ، من أجل ضم لاعب الوسط المغربي حكيم زياش ، بإنتظار موافقة اللاعب على العرض.

وأشارت الصحيفة الهولندية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم السبت ، أن إشبيلية مستعد لتلبية بعض المتطلبات الشخصية للدولي المغربي زياش ، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل.

وخاض زياش خلال الموسم الماضي 49 مباراة رسمية وسجل 21 هدفا وصنع 24 ، ليصبح عنصرا أساسيا في نجاح أياكس ، الذي فاز بالدوري والكأس بهولندا وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويخوض زياش (26 عاما)، حالياً مع منتخب المغرب “أسود الأطلس” بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر ، حيث من المنتظر أن يُعلن موقفه عقب البطولة.

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