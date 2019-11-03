تقارير: الأردن يحقق نجاحا في برامج الإصلاح الشامل

عمان – أظهرت تقارير دولية صدرت العام الحالي، نجاح المملكة تشريعيا وقانونيا في تحقيق درجات أعلى على سلم برامج الإصلاح الشامل الذي تنتهجه الحكومة، والقائم على مبدأ سيادة القانون وإصلاح بيئة الأعمال، والتنمية المستدامة.

وبحسب التقارير، تقدم ترتيب الأردن الاقتصادي على مؤشر التنافسية للعام 2019 بواقع 3 درجات إلى المرتبة 70 من أصل 141 دولة، مقابل المرتبة 73 من أصل 140 دولة للعام 2018. وتعد المؤشرات المعنية بالمنافسة في تقرير التنافسية العالمي من المؤشرات الموضوعية المعتمدة لقياس مدى نجاح الدول في تطبيق سياسات وقوانين المنافسة في أسواقها من خلال بيان نقاط القوة والضعف في التطبيق.

ووفق تقرير منظمة الشفافية العالمية التي صدر أخيرا، حافظ الأردن على تقدمه على مؤشر مدركات الفساد وهي المرتبة 49 من بين 180 دولة شملها المؤشر للعام 2018، وحل بالترتيب 58 من 100 على سلم المؤشر، حيث يعني الترتيب 100 دولة خالية من الفساد، وصفر عالية الفساد. وقالت المنظمة في تقريرها، إنها ستضع الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان تحت المجهر خلال السنوات المقبلة، كونها بلدانا مستقرة نسبيا، “لكن وضعها الجغرافي أو الاقتصادي” يتطلب ذلك، مشيرة إلى ان الأردن ينعم حاليا بـ “رئيس وزراء قيادي جديد وعد بإحداث التغيير”، وان الحكومة أعطت الأولوية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، ويتعين عليها الآن أن تفي بتعهداتها.

وفيما يتعلق بمؤشر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أظهر التقرير تقدم الأردن 10 درجات للعام 2019 إذ حل في المرتبة 81 من بين 162 دولة شملها التقرير، مقارنة مع المرتبة 91 العام الماضي، مشيرا إلى أن الأردن تقدم درجة واحدة عربيا ليحل في المركز السادس بعد الجزائر وتونس والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين.-(بترا)