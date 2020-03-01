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تقارير .. الأميركي وايلدر يطلب نزالاً ثأرياً من البريطاني فيوري

منذ 49 دقيقة

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لوس انجليس – أفادت تقارير صحافية السبت، أن الأميركي ديونتاي وايلدر فعّل بندا تعاقديا يطلب بموجبه نزالا ثأريا من البريطاني تايسون فيوريس على اللقب العالمي للملاكمة بفئة الوزن الثقيل، ويتوقع ان يقام بوقت لاحق هذا العام.

وكان فيوري قد تفوق بالضربة القاضية الفنية على وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما في مدينة لاس فيغاس الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو 14 شهرا من لقاء أول بينهما انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه.

وبحسب ما نقلت شبكة “بي تي” البريطانية وموقع “ياهو سبورتس” الأميركي عن مروّجي النزال، فعّل وايلدر رسميا بندا في عقد المواجهة الأخيرة يتيح له طلب إقامة نزال جديد، ويتوقع ان يكون في تموز (يوليو) المقبل.

وفي شريط مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، ألمح وايلدر الى ذلك بتأكيده انه سيعود “خلال بضعة أشهر”، وأضاف: “سأعود، سأنبعث من الرماد متل طائر الفينيق وأستعيد اللقب، أراكم مجددا خلال بضعة أشهر، لأن الحرب لا تزال في بدايتها”.

وكان البريطاني فيوري (31 عاما) قد سطوته في نزال الإعادة، وحسمه بقرار الحكم في الجولة السابعة، لينهي بذلك احتكار منافسه الأميركي (34 عاما) للقب لخمسة أعوام. (أ ف ب)

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