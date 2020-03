تقارير .. الأميركي وايلدر يطلب نزالاً ثأرياً من البريطاني فيوري

لوس انجليس – أفادت تقارير صحافية السبت، أن الأميركي ديونتاي وايلدر فعّل بندا تعاقديا يطلب بموجبه نزالا ثأريا من البريطاني تايسون فيوريس على اللقب العالمي للملاكمة بفئة الوزن الثقيل، ويتوقع ان يقام بوقت لاحق هذا العام.

وكان فيوري قد تفوق بالضربة القاضية الفنية على وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما في مدينة لاس فيغاس الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو 14 شهرا من لقاء أول بينهما انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه.

Deontay Wilder exercises rematch clause for third fight with Tyson Fury https://t.co/aANpHildIV

— TODAY (@todayng) March 1, 2020