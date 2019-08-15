برلين – أفادت مصادر إعلامية ألمانية وإيطالية الخميس، عن إمكانية عودة المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي يدافع عن الوان فريق يوفنتوس الإيطالي، الى صفوف فريقه السابق بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية.

وحذت صحيفة “كيكر” الالمانية حذو نظيرتها الايطالية “غازيتا ديلو سبورت” بعدما ألمحت إلى عودة محتملة، فكتبت: “مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش يريده بأي ثمن، من أجل تدعيم موقعه في غرف تبديل الملابس، الامور باتت جدية”.

[#Mercato🔁] Selon la @kicker_bl_li, le Bayern a fait de l'international croate Mario Mandzukic🇭🇷 (33 ans) sa priorité. La @Gazzetta_it nous apprend que Dortmund est également intéressé par le buteur de la Juventus. pic.twitter.com/QL6BuNlMI0 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 15, 2019

ودافع المهاجم الكرواتي وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 (خسر امام فرنسا 2-4) عن ألوان بايرن ميونيخ بين عامي 2012 و2014، وقاده لاحراز عدة القاب من بينها كأس دوري أبطال أوروبا عام 2013، ولقب الدوري المحلي عامي 2013 و2014 وكأس العالم للأندية 2013.

وسبق لماندزوكيتش (33 عاما) أن لعب تحت اشراف مواطنه كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ الحالي، عندما كان الاخير مدربا للمنتخب الكرواتي بين عامي 2013 و2015، وخاض مونديال البرازيل عام 2014.

وذكرت مصادر صحافية أخرى، عن إمكانية انتقال البرازيلي الدولي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الاسباني الى صفوف النادي البافاري.

L'attaquant croate Mario Mandzukic pourrait quitter la Juventus cet été et retourner en Bundesliga, notamment au Bayern Munich https://t.co/n7J0txI8ii pic.twitter.com/5fnxdYNnc3 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 15, 2019

وطالب كوفاتش الاربعاء إدارة بايرن باجراء المزيد من التعاقدات من اجل تدعيم خط الهجوم بعد رحيل الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي “الطائر” آريين روبن، فيما غادر الكولومبي خاميس رودريغيز بافاريا للعودة الى ريال مدريد الاسباني بعد إنتهاء فترة اعارته. (أ ف ب)