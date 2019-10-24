تقارير.. انتر ميلان يُبدي اهتمامه بضم مولر في الميركاتو الشتوي

برلين – يُبدي نادي انتر ميلان الايطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، اهتمامه بضم المهاجم الالماني توماس مولر الذي فقد موقعه الاساسي مع ناديه بايرن ميونيخ، بحسب ما ذكرت الخميس صحيفة “كيكر” الالمانية.

واشارت الصحيفة الواسعة الاطلاع من دون ان تحدد اي مصدر، الى “الاهتمام المتزايد” للنادي الايطالي، حيث استهل مولر مباراة بايرن ميونيخ الاخيرة في دوري ابطال اوروبا ضد اولمبياكوس اليوناني (3-2) اساسيا، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الست السابقة.

Manchester United and Inter Milan will battle it out for Thomas Müller in January, according to Sport Bild. The end of an era? 💔 pic.twitter.com/9aaEBcGpf4 — DW Sports (@dw_sports) October 24, 2019

وبعد وصول البرازيلي كوتينيو معارا من برشلونة الاسباني، لم يعد بمقدور اللاعب الدولي حجز مكان اساسي في تشكيلة المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، وفي اليونان، بدأ مباراته على الجهة اليمنى قبل انتقاله الى وسط الهجوم، وهناك مرر كرتين حاسمتين لكنه كان بعيدا عن ايقاعه.

ووصل الشاب البافاري الى بايرن ميونيخ بعمر العشر سنوات، لكن بعد 20 سنة من بداياته مع الفريق العريق وبرغم رمزيته في النادي لم يعد قادرا على تكرار مستوياته على غرار 2014 عندما ساهم في احراز بلاده لقب كأس العالم. وفي آذار/مارس الماضي استبعده المدرب يواكيم لوف عن تشكيلة “ناسيونال مانشافت”. (أ ف ب)