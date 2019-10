تقارير.. انتر ميلان يُبدي اهتمامه بضم مولر في الميركاتو الشتوي

برلين – يُبدي نادي انتر ميلان الايطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، اهتمامه بضم المهاجم الالماني توماس مولر الذي فقد موقعه الاساسي مع ناديه بايرن ميونيخ، بحسب ما ذكرت الخميس صحيفة “كيكر” الالمانية.

واشارت الصحيفة الواسعة الاطلاع من دون ان تحدد اي مصدر، الى “الاهتمام المتزايد” للنادي الايطالي، حيث استهل مولر مباراة بايرن ميونيخ الاخيرة في دوري ابطال اوروبا ضد اولمبياكوس اليوناني (3-2) اساسيا، وذلك بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الست السابقة.

Manchester United and Inter Milan will battle it out for Thomas Müller in January, according to Sport Bild.

