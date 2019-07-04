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تقارير .. أياكس يرفض عرضاً من يوفنتوس لشراء دي ليخت

منذ 3 ساعات

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لاهاي – لم ينال العرض الأول الذي قدمه نادي يوفنتوس الإيطالي لشراء المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت مقابل 65 مليون يورو ثابتة ومتغيرة ، إعجاب إدارة نادي أياكس أمستردام ، الذي يطالب بـ 10 ملايين إضافية، بحسب ما نشرت صحيفة (ألجيمين داجبلاد) المحلية.

ويؤدي الفشل في التوصل لاتفاق حاليا بخصوص قلب الدفاع صاحب الـ (19 عاماً) وقائد أياكس إلى انضمامه الاثنين المقبل لمران الفريق، الذي سيستعد لخوض الأدوار التمهيدية بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت ثاني أكثر الصحف قراءة في هولندا ، أن “مسؤولو أياكس يتناقشون حول رحيل دي ليخت منذ وقت ، لكنهم حددوا سعرا لبيعه أعلى بشكل واضح من العرض الذي تقدم به يوفنتوس”.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع يبدو أنه يفضل يوفنتوس ، لكن عرض الإيطاليين أقل بكثير من ذلك الذي قدمه كل من باريس سان جيرمان وبرشلونة ، رغم أنها إشارة إلى أن النادي الكتالوني يبدو أنه انسحب من سباق التنافس عليه. (إفي)

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