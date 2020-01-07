تقارير .. باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد نيمار

مدن – يسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد عقد نجمه البرازيلي نيمار خلال الأشهر المقبلة، وذلك حسبما أفادت به الثلاثاء صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية.

وفي ظل تكهن الكثيرون سواء في برشلونة أو البرازيل بإمكانية عودة نيمار للعب بجوار لويس سواريز وميسي في الفريق الكاتالوني، إلا أن الصحيفة أشارت إلى تخطيط الفريق الباريسي لتجديد عقد مهاجمه البرازيلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف نيمار تجاه النادي منذ سفره إلى البرازيل لقضاء عطلة أعياد الميلاد وطموح النادي لتقديم نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا، يؤكدا امكانية استمرار النجم البرازيلي في نادي العاصمة الفرنسية، الذي يتفاوض أيضا مع نجمه الشاب كيليان مبابي لتجديد عقده.

جدير بالذكر أن كل من النجم البرازيلي والنادي بدآ عام 2020 بشكل جيد وعلاقة طيبة وأظهرا ذلك من خلال العديد من الرسائل، حيث صرح نيمار (27 عاما) مؤخرا خلال مقابلة صحفية قائلا: “سأبذل كل جهدي داخل الملعب ليفوز باريس سان جيرمان”، وكانت هذه إحدى الرسائل التي تظهر العلاقة الطيبة. (إفي)