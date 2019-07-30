باريس – كشفت تقارير اخبارية الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيوافق على بيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بمبلغ لا يقل عن 180 مليون يورو، بعدما أبدى الأخير رغبته في الرحيل عن “حديقة الأمراء” هذا الصيف، وفقا لما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية عبر موقعها الالكتروني.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس، الذي اشترى نيمار قبل موسمين من برشلونة باللجوء لقيمة الشرط الجزائي في عقده والتي بلغت 222 مليون يورو، كان يطلب في بداية الأمر 300 مليون يورو، لكنه تراجع عن مطلبه ليستقر عند 180 مليون.

#ABCMundo🌍: La policía brasileña no ve indicios de violación en el caso Neymar.https://t.co/Udjae4EM3D — ABC Digital (@ABCDigital) July 30, 2019

ووفقا للمصدر، فإن النادي بطل فرنسا لن يقبل بأي تبادل للاعبين في صفقة نيمار، ما يعني استحالة شراء نادي برشلونة له هذا الصيف.

بدورها اعتبرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن الطريقة الوحيدة لعودة نيمار إلى “البلاوجرانا” ستكون من خلال صفقة تبادلية عبر بيع مواطنه فيليبي كوتينيو إلى النادي الباريسي، الذي لم يقدم المردود المنتظر منه منذ انتقاله إلى صفوف برشلونة قادما من ليفربول في العام 2018، ليتعرض إلى انتقادات شرسة من قبل جماهير “كامب نو” الموسم الماضي. (إفي)