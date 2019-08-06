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بايرن ميونيخ يقترب من ضم ساني مقابل 110 ملايين يورو

منذ 32 دقيقة

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ميونيخ – كشفت تقارير اخبارية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني سينجح في التعاقد مع المهاجم ليروي ساني، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال صيف الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة (فرانس فوتبول) ان ساني، الذي تعرض للإصابة خلال كأس الدرع الخيرية الأحد الماضي أمام ليفربول، سينتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ مقابل 110 ملايين يورو.

وأضافت أن العقد سيستمر لمدة 5 أعوام، وأن اللاعب صاحب الـ23 عاما سيحصل على راتب يصل إلى 18 مليون يورو سنويا.

وكان ساني يلعب بصفوف شالكه حتى صيف العام 2016 عندما اشتراه مانشستر سيتي مقابل نحو 50 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية حاليا ضعف هذا الرقم.

وتشير تقارير إلى أن الجناح الألماني، الذي سينتهي عقده مع السيتيزينز في العام 2021، رفض عدة عروض لتجديد عقده مع ناديه المتوج بلقب البريميرليج للموسم الثاني تواليا. (إفي)

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