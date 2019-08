ميونيخ – كشفت تقارير اخبارية أن نادي بايرن ميونيخ الألماني سينجح في التعاقد مع المهاجم ليروي ساني، المحترف في صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال صيف الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة (فرانس فوتبول) ان ساني، الذي تعرض للإصابة خلال كأس الدرع الخيرية الأحد الماضي أمام ليفربول، سينتقل إلى صفوف بايرن ميونيخ مقابل 110 ملايين يورو.

Leroy Sane saga driving football fans 'insane', but is Manchester City winger worth the chaos?https://t.co/V03EPZqUjt pic.twitter.com/6M7DTtb14A

— Times Now Sports (@timesnowsports) August 6, 2019