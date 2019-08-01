تقارير .. بايرن ميونيخ يُخاطب ادارة مانشستر سيتي لضم ساني

برلين – أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية الخميس، أن نادي بايرن ميونيخ قدم عرضا جادا لمانشستر سيتي للحصول على خدمات المهاجم ليروي ساني، وذلك قبل أيام من غلق موسم الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وتجنب النادي البافاري في الأيام الماضية التعليق أكثر حول إمكانية إبرام الصفقة، بعدما انتقد رئيس النادي، كارل هاينز رومينيجه، المدير الفني نيكو كوفاتش، بعدما رفع سقف التوقعات بخصوص إبرام الصفقة مبكرا، ورهانه على انتقال ساني إلى “آليانز أرينا”.

Leroy Sane Sangat Ingin Gabung Bayern, Man City Patok Harga Tinggi https://t.co/2Sj2lkAoeI — BolaSport.com (@BolaSportcom) August 1, 2019

وأوضح المدرب الكرواتي مؤخرا أن ظهور ساني بقميص بايرن ميونيخ لم يعد سوى مجرد مسألة وقت، وفي تعليقه على تصريحات المدرب، قال رومينيجه: “لم تعجبني تصريحاته، لدينا علاقة جيدة مع مانشستر سيتي ومدربنا السابق بيب غوارديولا، وما زال ساني مرتبطا بعقده مع ناديه”.

وقدم كوفاتش اعتذاره لغوارديولا عن تصريحاته بخصوص لاعب السيتيزنز، والتحدث “بشكل هجومي” حول “تفاؤله الكبير” بخصوص ضم ساني.

ولايزال مستقبل اللاعب صاحب الـ(23 عاما) يمثل جدلا في الصحف الألمانية، التي تؤكد أن سيتي غوارديولا يتفاوض لضم بديل ساني، والذي سيكون اللاعب ميكيل أويارزابال، لاعب ريال سوسييداد الإسباني.

وكان ساني يلعب بصفوف شالكه حتى صيف العام 2016 عندما اشتراه سيتي مقابل نحو 50 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية حاليا ضعف هذا الرقم.

وتشير تقارير إلى أن الجناح الألماني، الذي سينتهي عقده مع مانشستر سيتي في العام 2021، رفض عدة عروض لتجديد عقده مع ناديه المتوج بلقب البريمييرليج للموسم الثاني تواليا. (إفي)