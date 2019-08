باريس – ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الاسباني لم يصرف النظر عن استقدام البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، وسيقدم عرضا جديدا للنادي الباريسي على الرغم من تباعد وجهات النظر بين الطرفين بشأن صفقة محتملة لانتقال المهاجم البرازيلي إلى البلاوغرانا.

وأشارت صحيفة (لو باريزيان) إلى أن البرسا سيقدم عرضا جديدا لنادي العاصة الفرنسية للحصول على خدمات نجم السيليساو، لكنها أقرت بصعوبة التكهن بمحتوى المقترح، بعدما أعلن برشلونة عن إعارة لاعبه فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، لا سيما وأن لاعب الوسط البرازيلي كان أحد الأركان الرئيسية لصفقة محتملة بين الناديين.

Neymar left OUT of PSG Ligue 1 clash with foot injury despite continued transfer speculation over Barcelona and Real Madrid move https://t.co/HtcEwO0YpD

— Irish Sun Sport (@IrishSunSport) August 18, 2019