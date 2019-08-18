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تقارير .. برشلونة سيقدم عرضاً جديداً لسان جيرمان من اجل نيمار

منذ 3 ساعات

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باريس – ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الاسباني لم يصرف النظر عن استقدام البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، وسيقدم عرضا جديدا للنادي الباريسي على الرغم من تباعد وجهات النظر بين الطرفين بشأن صفقة محتملة لانتقال المهاجم البرازيلي إلى البلاوغرانا.

وأشارت صحيفة (لو باريزيان) إلى أن البرسا سيقدم عرضا جديدا لنادي العاصة الفرنسية للحصول على خدمات نجم السيليساو، لكنها أقرت بصعوبة التكهن بمحتوى المقترح، بعدما أعلن برشلونة عن إعارة لاعبه فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، لا سيما وأن لاعب الوسط البرازيلي كان أحد الأركان الرئيسية لصفقة محتملة بين الناديين.

وكانت تقارير فرنسية قد ذكرت في وقت سابق أن “بي إس جي” قبل مقترح برشلونة ببيعه نيمار مقابل إدراج لاعب آخر من الفريق الكتالوني في الصفقة، لكنه اشترط الحصول على مبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين اثنين بينهما كوتينيو أو الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وفي ما يتعلق بخيار الانتقال إلى ريال مدريد، أشارت صحيفة “لو باريزيان” و”ليكيب” على السواء إلى أن المباحثات لم تتوقف مع نادي العاصمة الفرنسية بشأن انضمام محتمل لنيمار إلى صفوف الفريق الملكي. (إفي)

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