تقارير.. برشلونة يبحث عن مخرج لكوتينيو لأسباب اقتصادية

مدن – أشارت تقارير صحفية إلى أن برشلونة يسعى لبيع أو إعارة لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، لأسباب اقتصادية أكثر منها رياضية.

وبحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية، فإنه في ظل صعوبة إتمام عملية الانتقال، تعمل الإدارة الرياضية بالبرسا من أجل إعارة اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وفي أوائل عام 2018، توصل ليفربول وبرشلونة لاتفاق، بعد مفاوضات صعبة بسبب إصرار البرازيلي على الانتقال لقلعة “كامب نو”، وصلت قيمته إلى 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون في صيغة متغيرات.

وتنطوي هذه المتغيرات على إتمام سلسلة من البنود، وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنها موزعة على أساس المباريات أو الألقاب.

وأوضحت أن اللاعب يجب أن يحصل على خمسة ملايين عن لعب 25 مباراة و20 مليون عن 100 مباراة وعشرة ملايين عن التأهل في أول عامين لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحتى الآن، خاض كوتينيو، الذي لديه عقد مع البلاوجرانا لمدة خمسة مواسم، 90 مباراة رسمية بقميص البرسا، دون احتساب المباريات التي لعبها مع بايرن ميونخ حين كان معارا.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) أن برشلونة يبحث عن مخرج للاعب الذي خاض 14 مباراة هذا الموسم قبل أن يتعرض لإصابة جعلته لا يلعب بانتظام وأصبح لاعبون آخرون مثل بيدري أو حتى عثمان ديمبيلي، يأخذون مكانه. (إفي)