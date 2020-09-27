تقارير.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم لاعبه الشاب دست

لاهاي – توصل برشلونة لاتفاق مع أياكس آمستردام لضم ظهيره الأيمن سيرجينو دست مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات، حسبما أعلن النادي الهولندي الأحد.

واختُتمت المفاوضات بنجاح في وقت متأخر من ليلة السبت، وسيسافر اللاعب إلى برشلونة يوم الاثنين لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عقده، وفقا لما ذكرته صحيفة “دي تليخراف” الهولندية.

وبالمثل، افتتحت مجلة “فوتبول إنترناسيونال” عددها الصادر اليوم بنفس الخبر الذي، إذا تم تأكيده، سيكون بمثابة فوز لبرشلونة على بايرن ميونخ الذي كان قد قدم العرض الأول للاعب بل ورفعه عندما دخل البرسا في المنافسة على خدمات الظهير صاحب الـ19 ربيعا، لكن الاقتراح البافاري لم يكن كافيا لأياكس كي يتخلى عن لاعبه.

وتأهل دست بين صفوف الناشئين لأياكس أمستردام وظهر لأول مرة في الفريق الأول في يوليو/تموز 2019.

وفي البلاوجرانا، سيحل دست محل البرتغالي نيلسون سيميدو، الذي وقع منذ أيام قليلة مع وولفرهامتون واندرارز الإنجليزي مقابل حوالي 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين متغيرات. (إفي)