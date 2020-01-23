تقارير.. برشلونة يحصل على موافقة أوباميانج للعب في صفوفه

مدن – أكدت تقارير اخبارية أن نادي برشلونة حصل على موافقة المهاجم الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج للعب في صفوفه، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2021 مع فريقه الحالي أرسنال.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية الخميس أن إدارة نادي برشلونة تعلم صعوبة استغناء أرسنال عن نجم هجومه البالغ حاليا من العمر 30 عاما، خاصة وأن الفريق اللندني يحتل حاليا المركز العاشر في جدول البريميرليغ بفارق 34 نقطة كاملة عن المتصدر، ليفربول.

وأدت الأزمة التي يعاني منها أرسنال للإطاحة بمدربه الإسباني أوناي إيمري والتعاقد مع مواطنه ميكيل أرتيتا على رأس الجهاز الفني.

بينما تؤكد الصحيفة الكتالونية أن أوباميانج أكد لمسؤولي النادي موافقته على الانتقال للبرسا ورغبته في إنهاء مشواره مع “المدفعجية” النادي الذي انضم لصفوفه في 2018 قادما من بروسيا دورتموند الألماني، وهو ما سيسهل مهمة برشلونة في إقناع مسؤولية النادي اللندني بالاستغناء عن خدماته.

وسبق لأوباميانج الاحتراف في أندية ميلان الإيطالي وليل وموناكو وسانت ايتيان الفرنسية. (إفي)