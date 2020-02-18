آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تقارير.. برشلونة يقترب من التعاقد مع الدنماركي برايثوايت

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدن – لم يحسم نادي برشلونة بعد هوية المهاجم الذي سينضم لصفوفه خلال الأيام المقبلة لتعويض الغياب المطول لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك بعد حصوله على تصريح من رابطة الدوري الإسباني (لاليجا) بضم لاعب شرط أن يشارك فقط في المسابقات المحلية لنهاية الموسم.

وأكدت تقارير اخبارية الثلاثاء أن مهاجم ليجانيس، الدنماركي مارتين برايثوايت، يعد الأقرب للانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني، رغم أن الإدارة كانت قد توصلت لاتفاق مؤخرا مع أنخل رودريجيز، مهاجم خيتافي، إلا أن المدير الفني لبطل إسبانيا، كيكي سيتيين، أبدى اقتناعه بامكانيات الدولي الدنماركي.

وذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن سيتيين يراهن أكثر على برايثوايت (28 عاما)، الذي بإمكانه اللعب كرأس حربة أو جناح، إضافة أن أنه أصغر بأربعة أعوام من أنخل، ولذا فإن فرص بيعه في المستقبل ستكون أكبر.

وأضافت أن إدارة النادي كانت قد توصلت السبت الماضي لاتفاق حول مضمون العقد مع أنخل (32 عاما)، لضمه مقابل 6 ملايين يورو إضافة لمليونين كمتغيرات لناديه خيتافي، قبل أن تدخل صفقة برايثوايت في الأفق.

وسيكون التعاقد مع برايثوايت حلا مؤقتا لإدارة النادي التي ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الصيف المقبل والمحترف بصفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ويعاني البرسا حاليا من غياب ديمبيلي لأكثر من خمسة أشهر بعد خضوعه مؤخرا لجراحة في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن، إضافة للأوروجوائي لويس سواريز، الذي ينتظر عودته في أبريل/نيسان المقبل. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

مدخول أندية الدوري الألماني يتجاوز 4 مليارات يورو للمرة الأولى

منذ 7 دقائق
اللاعب سلطان ضامن برفقة مدربه يحيى أبو طبيخ – (من المصدر).

فوز وخسارة لضامن في مصارعة آسيا

منذ 12 دقيقة

التدريب على مسار سباق الدفع الرباعي الأول الخميس – فيديو

منذ ساعة واحدة

اكاديمية حكام المستقبل لكرة القدم تواصل أعمالها الجمعة

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock