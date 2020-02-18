تقارير.. برشلونة يقترب من التعاقد مع الدنماركي برايثوايت

مدن – لم يحسم نادي برشلونة بعد هوية المهاجم الذي سينضم لصفوفه خلال الأيام المقبلة لتعويض الغياب المطول لمهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك بعد حصوله على تصريح من رابطة الدوري الإسباني (لاليجا) بضم لاعب شرط أن يشارك فقط في المسابقات المحلية لنهاية الموسم.

وأكدت تقارير اخبارية الثلاثاء أن مهاجم ليجانيس، الدنماركي مارتين برايثوايت، يعد الأقرب للانضمام إلى صفوف النادي الكتالوني، رغم أن الإدارة كانت قد توصلت لاتفاق مؤخرا مع أنخل رودريجيز، مهاجم خيتافي، إلا أن المدير الفني لبطل إسبانيا، كيكي سيتيين، أبدى اقتناعه بامكانيات الدولي الدنماركي.

وذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية أن سيتيين يراهن أكثر على برايثوايت (28 عاما)، الذي بإمكانه اللعب كرأس حربة أو جناح، إضافة أن أنه أصغر بأربعة أعوام من أنخل، ولذا فإن فرص بيعه في المستقبل ستكون أكبر.

Spanske medier er enige: Martin Braithwaite er på vej til FC Barcelona https://t.co/AnPWzfQ7mK — Sportsnyt (@sportsnyt) February 18, 2020

وأضافت أن إدارة النادي كانت قد توصلت السبت الماضي لاتفاق حول مضمون العقد مع أنخل (32 عاما)، لضمه مقابل 6 ملايين يورو إضافة لمليونين كمتغيرات لناديه خيتافي، قبل أن تدخل صفقة برايثوايت في الأفق.

وسيكون التعاقد مع برايثوايت حلا مؤقتا لإدارة النادي التي ترغب في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الصيف المقبل والمحترف بصفوف إنتر ميلان الإيطالي.

ويعاني البرسا حاليا من غياب ديمبيلي لأكثر من خمسة أشهر بعد خضوعه مؤخرا لجراحة في وتر بالعضلة الخلفية للفخذ الأيمن، إضافة للأوروجوائي لويس سواريز، الذي ينتظر عودته في أبريل/نيسان المقبل. (إفي)