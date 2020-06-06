تقارير.. برشلونة يُخطط لبدء التفاوض مع ميسي لتمديد عقده

مدن – أكدت تقارير رياضية، أن مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيكون جاهزا ولن يواجه معوقات بدنية لمواجهة ريال مايوركا يوم 13 حزيران (يونيو) الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 لبطولة الليغا.

وكان (البرغوث) قد غاب لليوم الثاني عن المران الجماعي للبرسا بسبب معاناته من “شد عضلي” في الفخذ الأيمن، لكنه لن يحرمه من اللعب أمام مايوركا، وفقا لما أكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية الكتالونية.

وكان برشلونة قد أكد في بيان أن ميسي “أجرى تدريبات خاصة لتجنب أي مخاطرة في ظل تبقي ثمانية أيام على أول لقاء للفريق في الليغا” التي من المقرر أن يتم استئنافها في 11 من الشهر الجاري ، مبرزا أنه “من المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية في الأيام المقبلة”.

Leo #Messi and @ANSUFATI have done specific work in today's training session. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 5, 2020

من جانبها، أكدت صحيفة (سبورت) أن النادي بطل إسبانيا يخطط للبدء في التفاوض على تجديد عقد هدافه التاريخي وأسطورته الحية والمتوج في العام 2019 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة في مشواره في رقم قياسي.

وذكرت الصحيفة الكتالونية أن رئيس النادي، جوسيب بارتوميو، يخطط للبدء في التفاوض مع ميسي الأسبوع المقبل، حيث سينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني الذي سيكمل هذا الشهر عامه الـ33 مع الفريق في يونيو/حزيران 2021.

وأكدت الصحيفة أن ميسي رغم أنه سيكون بإمكانه التفاوض مع أي ناد آخر بدءا من 10 يونيو/حزيران الجاري للرحيل عن صفوف برشلونة بشكل أحادي الجانب، إلا أنه لا يفكر مطلقا في الأمر نظرا لكونه سعيدا داخل جدران البلاوجرانا، النادي الذي ترعرع في صفوفه منذ قدومه من الأرجنتين وهو في سن صغيرة. (إفي)