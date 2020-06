تقارير.. برشلونة يُخطط لبدء التفاوض مع ميسي لتمديد عقده

مدن – أكدت تقارير رياضية، أن مهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيكون جاهزا ولن يواجه معوقات بدنية لمواجهة ريال مايوركا يوم 13 حزيران (يونيو) الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة 28 لبطولة الليغا.

وكان (البرغوث) قد غاب لليوم الثاني عن المران الجماعي للبرسا بسبب معاناته من “شد عضلي” في الفخذ الأيمن، لكنه لن يحرمه من اللعب أمام مايوركا، وفقا لما أكدت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية الكتالونية.

وكان برشلونة قد أكد في بيان أن ميسي “أجرى تدريبات خاصة لتجنب أي مخاطرة في ظل تبقي ثمانية أيام على أول لقاء للفريق في الليغا” التي من المقرر أن يتم استئنافها في 11 من الشهر الجاري ، مبرزا أنه “من المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية في الأيام المقبلة”.

Leo #Messi and @ANSUFATI have done specific work in today's training session.

