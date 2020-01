باريس – أفادت تقارير صحافية أن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، طرح على نجمه السابق تشافي، مدرب نادي السد القطري، احتمال تولي تدريبه بحال إقالة مديره الفني إرنستو فالفيردي.

وأشارت إذاعة “كادينا سير” الكاتالونية الى ان المدير الرياضي لبرشلونة الفرنسي إريك أبيدال، بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسم المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي بحال التخلي عن فالفيردي.

وأشارت صحيفة “ماركا” الى ان أبيدال التقى تشافي في الدوحة، برفقة المدير التنفيذي للنادي الإسباني أوسكار غراو.

وتأتي هذه التقارير بعد خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، والتي ستجمع مباراتها النهائية الأحد بين قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو.

#AlSadd general manager Turki Al-Ali: Xavi going to Barcelona is normal and expected because he will be at his club, it’s his first home and he must return there in the future, but as of today, Xavi is the coach of Al Sadd pic.twitter.com/e4MeFYwIp2

— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) January 10, 2020