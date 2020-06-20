تقارير .. بيب سيجورا مرشح لخلافة زوبيزاريتا في مارسيليا

باريس – يبرز اسم الإسباني بيب سيجورا المدير الرياضي السابق لبرشلونة ضمن المرشحين بقوة لخلافة المدير الرياضي لأوليمبيك مارسيليا أندوني زوبيزاريتا، وفقا لما ذكرته السبت صحيفة (ليكيب) الفرنسية.

Foot – L1 – OM – OM : Pep Segura envisagé pour remplacer Andoni Zubizarreta https://t.co/lhqbEVGgS8 — Liga Maroc (@laliga_ma) June 20, 2020

وكان مارسيليا قد أعلن الشهر الماضي رحيل زوبيزاريتا باتفاق متبادل بين الطرفين قبل عام من انتهاء عقد الإسباني مع النادي، حيث جاء رحيل زوبيزاريتا رغم تأهل مارسيليا لدوري أبطال أوروبا بحلوله في المركز الثاني في الدوري، بعد الغاء ما تبقى منه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتتويج باريس سان جيرمان باللقب. (إفي)