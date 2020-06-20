آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تقارير .. بيب سيجورا مرشح لخلافة زوبيزاريتا في مارسيليا

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس – يبرز اسم الإسباني بيب سيجورا المدير الرياضي السابق لبرشلونة ضمن المرشحين بقوة لخلافة المدير الرياضي لأوليمبيك مارسيليا أندوني زوبيزاريتا، وفقا لما ذكرته السبت صحيفة (ليكيب) الفرنسية.

وكان مارسيليا قد أعلن الشهر الماضي رحيل زوبيزاريتا باتفاق متبادل بين الطرفين قبل عام من انتهاء عقد الإسباني مع النادي، حيث جاء رحيل زوبيزاريتا رغم تأهل مارسيليا لدوري أبطال أوروبا بحلوله في المركز الثاني في الدوري، بعد الغاء ما تبقى منه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتتويج باريس سان جيرمان باللقب. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

كرة أتالانتا تساعد برغامو على النهوض من حداد كورونا

منذ 14 دقيقة

ليستر يفرط بالفوز أمام واتفورد

منذ 18 دقيقة

استئناف دوري السلة الصيني بعد توقف 5 أشهر بسبب كورونا

منذ ساعة واحدة

زيدان يرد على تلميحات بيكيه بشأن مجاملة الحكام لريال مدريد

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock