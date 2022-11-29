تقارير تتحدث عن استقالة مجلس إدارة يوفنتوس بأكمله

روما – استقال مجلس إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي بأكمله، بما في ذلك الرئيس أندريا أنييلي ونائبه بافيل نيدفيد والرئيس التنفيذي ماوريتسيو أريفابيني، بسبب التحقيقات الأخيرة حول حدوث خروقات في حسابات نادي مدينة تورينو، وفقا لتقارير نشرت بواسطة وسائل إعلام محلية.

ويمكن أن تكون تحقيقات الشرطة الأخيرة التي ركزت على مناورتين اقتصاديتين في ميزانيات النادي السبب وراء هذه الاستقالة الجماعية.

تدور الأولى حول تضخيم مزعوم في أسعار اللاعبين للحصول على فائدة أكبر في البيع اللاحق؛ بينما تتعلق الثانية بميزانية السنة المالية 2020، عندما وافق “يوفنتوس” في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن الجائحة، على تأجيل المدفوعات لبعض اللاعبين الذين لم يتم تضمينها في الميزانية المالية لذلك العام. (إفي)