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تقارير .. تسوية بين ليفربول ومانشستر سيتي بعد قرصنة معلوماتية

منذ ساعتين

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لندن – أفادت تقارير صحافية إنجليزية السبت أن نادي ليفربول دفع تسوية مالية بقيمة مليون جنيه استرليني (1.25 مليون دولار أميركي) لمنافسه مانشستر سيتي قبل أعوام، بعدما شكا الأخير من تعرضه لقرصنة معلوماتية طالت برنامجا للبحث عن المواهب.

وأوردت صحيفة “ذا تايمز” أن الاتفاق السري أبرم في أيلول (سبتمبر) 2013، بعدما لجأ سيتي الى خبراء في تكنولوجيا المعلومات والقرصنة، لتبيان ما اذا كان قد تعرض لاختراق معلوماتي من قبل النادي الأحمر.

وتبيّن لهؤلاء الخبراء أن أفرادا مرتبطين بنادي ليفربول تمكنوا من الدخول مرارا الى حساب نادي سيتي على برنامج “سكاوت 7” الالكتروني الذي يتضمن قاعدة معلومات ضخمة عن أكثر من 500 ألف لاعب في العالم، إضافة الى أشرطة مصورة لأدائهم، وهو مخصص لمساعدة الأندية في البحث عن المواهب وتحديد اللاعبين الذين ترغب في التعاقد معهم.

وبحسب “تايمز”، لم تكن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، على علم بالتسوية التي تم التوصل إليها بين الطرفين، مشيرةً الى أن ليفربول قام أيضا بدفع قيمة التسوية، من دون أن يقر النادي أو أي من الأفراد الذين كانوا موضع اتهام من قبل سيتي، بذنبهم.

من جهته، اكتفى متحدث باسم ليفربول بالقول لصحيفة “ليفربول إيكو” المحلية، إن النادي “لا يدلي بأي تعليق على مزاعم مرتبطة باتفاقات قانونية يكون أو لا يكون قد أبرمها مع أي نادٍ، منظمة، أو فرد”. (أ ف ب)

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