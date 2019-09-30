تقارير .. تفاؤل في برشلونة بشأن عودة ميسي امام إنتر ميلان

مدريد – ساد التفاؤل أرجاء نادي برشلونة بعد ورود تقارير عن تحسن حالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة عضلية جديدة هي الثانية هذا الموسم، ليقترب من المشاركة أمام إنتر ميلان الإيطالي الأربعاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما نشرته صحيفة (سبورت) الكتالونية الاثنين، فإن ميسي، الذي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة أمام فياريال الثلاثاء الماضي، تلت تلك التي لحقت به في العضلة النعلية والتي أبعدته عن الملاعب لعدة أسابيع، يشعر بتحسن كبير في حالته، وفقا لمصادر طبية من داخل النادي، وإذا واصل التحسن فسيدخل في قائمة المدرب إرنستو فالفيردي للمباراة المرتقبة أمام متصدر الكالتشيو.

📍 Ciudad Deportiva ⚽ Leo #Messi y @Dembouz hacen parte de la sesión con el grupo 💪👏 🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/iW50TtwhLM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 30, 2019

وأوضحت الصحيفة أن “البرغوث” بإمكانه اللعب كأساسي أو على دكة البدلاء، وفقا لما سيراه فالفيردي، حيث غاب ميسي مجددا عن برشلونة أمام خيتافي، في اللقاء الذي فاز به البرسا بثنائية نظيفة، ليضع حدا لسلسلة نتائجه السلبية خارج الديار.

وشارك ميسي في 120 دقيقة فقط مع البرسا هذا الموسم، أي بواقع أقل من 20% من مباريات الفريق، وانضم الفرنسي عثمان ديمبيلي مجددا لقائمة المصابين بعدما تكررت معاناته من آلام عضلية، وكذلك الصاعد أنسو فاتي.

وتتقاسم الفرق الأربعة بالمجموعة السادسة لدوري الأبطال النقاط (1 نقطة)، بعد تعادل برشلونة أمام دورتموند سلبيا وإنتر أمام سلافيا براغ بهدف لمثله. (إفي)