تقارير حول مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

صرّح البرازيلي نيمار نجم باريس سان جرمان الفرنسي، السبت في طوكيو، إنه يريد البقاء في “حديقة الامراء” هذا الموسم على الرغم من التكهنات المستمرة بشأن مستقبله.

وقال نيمار بعد فوز فريقه على أوراوا ريدز 3-صفر في جولته اليابانية الصيفية: “أريد دائما البقاء في النادي. لكن لا أعرف ما هي خططهم بالنسبة لي”، وفقما نقلت “فرانس برس”.

ونفى المدرب الإسباني بيب غوارديولا لفريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأربعاء، تقارير صحفية مفادها أن سان جرمان عرض نيمار على “السيتيزنز” ضمن صفقة تبادل لاعبين.

ففي مؤتمر صحفي عقد بالتزامن مع الجولة الاستعدادية لبطل البريميرليغ للموسم الجديد في الولايات المتحدة، قال غوارديولا: “هذا ليس صحيحا. أنا متأسف لهم، لكن معلوماتهم كانت خاطئة”.

وأشار المدرب الإسباني بحديثه إلى مقال نشرته صحيفة “لو باريزيان” يزعم أن نيمار، الذي انتقل إلى سان جرمان في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو، كان من الممكن استخدامه كورقة مساومة مقابل انتقال لاعب من سيتي.

وحدّد المقال أن “النادي الذي يدربه غوارديولا رد سريعا بالنفي لهذا الاحتمال. فالإسباني لا يرغب في إحداث خلل في بناء مجموعته بالتزامن مع وصول نجم بهذا العيار”، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية للأنباء.

وضمن السياق ذاته، أضاف غوارديولا: “نيمار لاعب رائع وحسب ما أملك من معلومات، فهو شخص لطيف جدا. لذا اتركوه وشأنه، ودعوه يعبّر عن موهبته الرائعة في باريس”، وأضاف متذمرا “كل صيف يكتبون أن مانشستر سيتي سيتعاقد مع 150 لاعبا”.