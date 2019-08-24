آخر الأخبار الرياضةالرياضةكرة السلة

تقارير .. دوايت هاورد ينضم الى ليكرز

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لوس انجليس – انضم دوايت هاورد الى صفوف لوس أنجليس ليكرز لمدة عام واحد، بعد تحرير عقده مع ناديه ممفيس غريزليز، الذي انتقل اليه في 6 تموز (يوليو) الماضي قادما من واشنطن ويزاردز.

وكان هاورد (33 عاما) الذي خاض 15 موسما في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، أمضى عاما واحدا مع ليكرز خلال موسم 2012-2013.

ويأتي التعاقد مع هاورد لسد الثغرة التي سيتركها غياب ديماركوس كازنس بعد تعرض الأخير لتمزق في رباط الركبة اليسرى قد يبعده عن الموسم الجديد بأكمله، علما بأنه انتقل الى صفوف ليكرز في تموز (يوليو) الماضي قادما من غولدن ستايت ووريرز لمدة عام أيضا.

واذا كانت موهبة هاورد لا غبار عليها، فإنه واجه مشاكل طوال مسيرته ولازمته سمعة سيئة بأنه يملك تأثيرا سلبيا في غرف الملابس.

وكشف لاعب كرة السلة السابق برندن هايوود بأن تأثير هاورد في صفوف تشارلوت هورنتس كان سلبيا، وقال في هذا الصدد: “الأشخاص الذين تحدثت اليهم في الكواليس كانوا متعبين وضاقوا ذرعا من تصرفاته. كانوا يكرهونه في غرفة الملابس”. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

رابط البث المباشر لمباراة الأردن واليونان

منذ 12 دقيقة

“هاشتاغ” .. موراتا يودّع توريس واليعقوبي يكشف عن هوية فريقه الجديد

منذ 32 دقيقة

فورلان: تقنية “حكم الفيديو” ستحد من ظاهرة اللاعبين المتحايلين

منذ ساعة واحدة

“البوندسليغا” تنظم جولة للاعلاميين العرب

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock