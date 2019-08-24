تقارير .. دوايت هاورد ينضم الى ليكرز

لوس انجليس – انضم دوايت هاورد الى صفوف لوس أنجليس ليكرز لمدة عام واحد، بعد تحرير عقده مع ناديه ممفيس غريزليز، الذي انتقل اليه في 6 تموز (يوليو) الماضي قادما من واشنطن ويزاردز.

وكان هاورد (33 عاما) الذي خاض 15 موسما في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، أمضى عاما واحدا مع ليكرز خلال موسم 2012-2013.

Lakers: Ultimi dettagli sull’accordo con Dwight Howard https://t.co/db7gh1SDw6 — Sportando Italia (@SportandoIT) August 24, 2019

ويأتي التعاقد مع هاورد لسد الثغرة التي سيتركها غياب ديماركوس كازنس بعد تعرض الأخير لتمزق في رباط الركبة اليسرى قد يبعده عن الموسم الجديد بأكمله، علما بأنه انتقل الى صفوف ليكرز في تموز (يوليو) الماضي قادما من غولدن ستايت ووريرز لمدة عام أيضا.

واذا كانت موهبة هاورد لا غبار عليها، فإنه واجه مشاكل طوال مسيرته ولازمته سمعة سيئة بأنه يملك تأثيرا سلبيا في غرف الملابس.

وكشف لاعب كرة السلة السابق برندن هايوود بأن تأثير هاورد في صفوف تشارلوت هورنتس كان سلبيا، وقال في هذا الصدد: “الأشخاص الذين تحدثت اليهم في الكواليس كانوا متعبين وضاقوا ذرعا من تصرفاته. كانوا يكرهونه في غرفة الملابس”. (أ ف ب)