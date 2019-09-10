تقارير.. دي خيا يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

لندن – اقترب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من تجديد عقده مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفقا لما نشرته الثلاثاء صحيفة (ذا غارديان) البريطانية.

وينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 28 عاما مع النادي الإنجليزي في حزيران (يونيو) المقبل، وسيصبح حرا إذا لم يتوصل لاتفاق خلال الفترة الحالية مع “الشياطين الحمر”.

David de Gea close to signing new Manchester United contract @JamieJackson___ https://t.co/O74lqYmIJG — Guardian sport (@guardian_sport) September 9, 2019

ورغم أن المفاوضات لم تنته بعد، إلا أنه ينتظر التوصل لاتفاق قريبا، وأن يستمر الحارس الدولي الإسباني في أولد ترافورد خلال المواسم المقبلة.

وكان دي خيا قد انضم لمان يونايتد في العام 2011 وأصبح حارسا لا غنى عنه للنادي الإنجليزي، واختير كأفضل لاعب في الفريق 4 مرات خلال الأعوام الست الماضية. (إفي)