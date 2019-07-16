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تقارير .. دي ليخت يصل “تورينو” تمهيداً للانضمام إلى يوفنتوس

منذ ساعتين

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باريس – أشارت تقارير صحافية هولندية وإيطالية الى أن ماتيس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام، سيصل مدينة تورينو الثلاثاء، بعدما وافق على الانضمام الى يوفنتوس الإيطالي.

ولم توضح التقارير ما إذا كان نادي اليوفي قد توصل الى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة الهولندية، لكنها أكدت أن قائد أياكس البالغ من العمر 19 عاما وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

وأشارت التقارير الى أن يوفنتوس سيدفع 75 مليون يورو (85 مليون دولار) لأياكس، من أجل الحصول على خدمات المدافع الدولي الهولندي.

وخاض دي ليخت 117 مباراة في مختلف المسابقات بقميص أياكس، وسجل 13 هدفا، بينها 3 أهداف على الصعيد الاوروبي. (أ ف ب)

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