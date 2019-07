باريس – أشارت تقارير صحافية هولندية وإيطالية الى أن ماتيس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام، سيصل مدينة تورينو الثلاثاء، بعدما وافق على الانضمام الى يوفنتوس الإيطالي.

ولم توضح التقارير ما إذا كان نادي اليوفي قد توصل الى اتفاق كامل بشأن قيمة الصفقة مع نادي العاصمة الهولندية، لكنها أكدت أن قائد أياكس البالغ من العمر 19 عاما وافق على الشروط الشخصية مع النادي الإيطالي.

#Juventus 'agree a deal with Ajax' to sign Dutch defender #MatthijsdeLigt in a deal worth £67.5m pic.twitter.com/DH9sqxuqzv

— VBET News (@VBETnews) July 16, 2019