تقارير .. ريال مدريد يتواصل مع وكيل أعمال ساديو ماني

مدريد – كشفت تقارير اخبارية أن نادي ريال مدريد اتصل بوكيل أعمال المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، لرغبته في التعاقد معه في حزيران (يونيو) المقبل، رغم أن الصفقة قد تكلف خزينة الملكي الكثير، حيث أن عقد اللاعب مع “الريدز” سينتهي في صيف العام 2023.

ووفقا لشبكة (لي 10 سبورت) الفرنسية، فإن ريال مدريد هو من بدأ بالتحرك للتفاوض مع وكيل ماني، من أجل الحصول على خدماته، حيث يقدم ماني (27 عاما) مستوى مميزا مع ليفربول، منذ الانتقال إليه في صيف العام 2016 قادما من ساوثهامبتون.

Football transfer rumours: Real Madrid to make move for Sadio Mané? https://t.co/EvKSYAlZi4 — The Guardian (@guardian) January 2, 2020

وسجل ماني الذي تقدر قيمته المالية حاليا بـ150 مليون يورو هذا الموسم 14 هدفا في 27 مباراة بمختلف المسابقات مع ليفربول، وصنع 11 هدفا، ويعاني الريال على المستوى التهديفي منذ رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف “الملكي” في صيف 2018. (إفي)