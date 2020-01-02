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تقارير .. ريال مدريد يتواصل مع وكيل أعمال ساديو ماني

منذ 15 دقيقة

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مدريد – كشفت تقارير اخبارية أن نادي ريال مدريد اتصل بوكيل أعمال المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، لرغبته في التعاقد معه في حزيران (يونيو) المقبل، رغم أن الصفقة قد تكلف خزينة الملكي الكثير، حيث أن عقد اللاعب مع “الريدز” سينتهي في صيف العام 2023.

ووفقا لشبكة (لي 10 سبورت) الفرنسية، فإن ريال مدريد هو من بدأ بالتحرك للتفاوض مع وكيل ماني، من أجل الحصول على خدماته، حيث يقدم ماني (27 عاما) مستوى مميزا مع ليفربول، منذ الانتقال إليه في صيف العام 2016 قادما من ساوثهامبتون.

وسجل ماني الذي تقدر قيمته المالية حاليا بـ150 مليون يورو هذا الموسم 14 هدفا في 27 مباراة بمختلف المسابقات مع ليفربول، وصنع 11 هدفا، ويعاني الريال على المستوى التهديفي منذ رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف “الملكي” في صيف 2018. (إفي)

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