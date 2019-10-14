تقارير.. ريال مدريد يستهدف التعاقد مع فابيان بالميركاتو الصيفي

مدريد – انضم لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز إلى قائمة لاعبي خط الوسط الذين يستهدف نادي ريال مدريد التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرا لتألقه مع ناديه نابولي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة (ماركا) الرياضية الاثنين، فإن فابيان يخطط للتفاوض بشأن ضم فابيان في الصيف المقبل، بعدما حجز مكانه كأساسي في النادي الإيطالي وكذلك في منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أن الفريق الملكي يرغب في تعزيز خط وسطه، الذي يمتلك فيه 4 لاعبين فقط هذا الموسم هم كاسيميرو، كروس، مودريتش وفالفيردي، ويبرز فابيان من بين الأسماء المستهدف التعاقد معها نظرا لصغر سنه (23 عاما) إضافة لشخصيته وجودته في الملعب.

لكن الصحيفة أكدت صعوبة المفاوضات، نظرا لعدم وجود شرط جزائي في عقد اللاعب، كما أن التفاوض مع رئيس نابولي، أوريليو دي لاورينتيس يعد أمرا صعبا، الذي قد لا يتنازل عن بيعه بمقابل أقل من 100 مليون يورو.

ويعي نابولي برغبة أندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع فابيان، الذي وقع للفريق الإيطالي في العام 2018 بعقد يستمر حتى العام 2023 مقابل 30 مليون يورو دفعها لناديه السابق ريال بيتيس. (إفي)