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تقارير .. ريال مدريد يضع ماريانو وبراهيم على قائمة البيع في الشتاء

منذ 3 ساعات

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مدريد – ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يبحث عن مخرج للثنائي ماريانو دياز وبراهيم دياز، اللذين لا يدخلان ضمن حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية السبت إلى أن ماريانو وبراهيم اللذين لم يشاركا هذا الموسم في أي مباراة بشكل أساسي، تلقيا عروضا من أندية أخرى الموسم الماضي، لكنهما أصرا على البقاء.

وأضافت الصحيفة أن الميرينجي سيسعى مجددا للتخلص منهما في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، كي يتركا مساحة لتعزيزات محتملة في كانون ثان (يناير) القادم.

كما أبرزت الصحيفة أن تألق البرازيلي رودريجو صعب الأمور على هذا الثنائي وقضى على طموحاتهما في الحصول على فرصة للمشاركة في مباريات، لاسيما وأن هناك العديد من اللاعبين المهمين يجلسون بالفعل على دكة البدلاء. (إفي)

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