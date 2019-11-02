تقارير .. ريال مدريد يضع ماريانو وبراهيم على قائمة البيع في الشتاء

مدريد – ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يبحث عن مخرج للثنائي ماريانو دياز وبراهيم دياز، اللذين لا يدخلان ضمن حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية السبت إلى أن ماريانو وبراهيم اللذين لم يشاركا هذا الموسم في أي مباراة بشكل أساسي، تلقيا عروضا من أندية أخرى الموسم الماضي، لكنهما أصرا على البقاء.

👀 El Real Madrid comienza a planificar el mercado invernal. ➡️ Se le busca salida a Mariano y a Brahim Díaz. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️https://t.co/xrLdGLuOSC — BeSoccer ES (@besoccer_ES) November 2, 2019

وأضافت الصحيفة أن الميرينجي سيسعى مجددا للتخلص منهما في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، كي يتركا مساحة لتعزيزات محتملة في كانون ثان (يناير) القادم.

كما أبرزت الصحيفة أن تألق البرازيلي رودريجو صعب الأمور على هذا الثنائي وقضى على طموحاتهما في الحصول على فرصة للمشاركة في مباريات، لاسيما وأن هناك العديد من اللاعبين المهمين يجلسون بالفعل على دكة البدلاء. (إفي)