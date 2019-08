تقارير .. ريال مدريد يطرق باب نيمار

برشلونة – كشفت صحيفة “سبورت” الكاتالونية أن نادي ريال مدريد الاسباني عرض 120 مليون يورو، بالاضافة إلى لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش للتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز قام بكل ما يتوجب وينتظر موافقة نيمار، اللاعب السابق للغريم برشلونة، لاجراء الصفقة.

وأضافت: “بيريز اتصل باللاعب عارضا عليه عقدا لمدة 5 مواسم، والراتب عينه الذي يتقاضاه مع سان جيرمان”.

Real Madrid are preparing an offer in the region of €100 million for Neymar, after a possible move to Barcelona collapsed because Philippe Coutinho rejected a move to Tottenham 🤯 pic.twitter.com/tIVHqm4gbV

— Goal (@goal) August 8, 2019