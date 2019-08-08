تقارير .. ريال مدريد يطرق باب نيمار

برشلونة – كشفت صحيفة “سبورت” الكاتالونية أن نادي ريال مدريد الاسباني عرض 120 مليون يورو، بالاضافة إلى لاعب وسطه الكرواتي لوكا مودريتش للتعاقد مع البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز قام بكل ما يتوجب وينتظر موافقة نيمار، اللاعب السابق للغريم برشلونة، لاجراء الصفقة.

وأضافت: “بيريز اتصل باللاعب عارضا عليه عقدا لمدة 5 مواسم، والراتب عينه الذي يتقاضاه مع سان جيرمان”.

Real Madrid are preparing an offer in the region of €100 million for Neymar, after a possible move to Barcelona collapsed because Philippe Coutinho rejected a move to Tottenham 🤯 pic.twitter.com/tIVHqm4gbV — Goal (@goal) August 8, 2019

وانضم نيمار الى سان جيرمان في صيف العام 2017 مقابل صفقة قياسية عالمية بلغت 222 مليون يورو، بعد دفع قيمة البند الجزائي الذي كان يربطه ببرشلونة.

وارتبط اسم اللاعب الكثير الإصابات في المواسم الماضية، بالعودة الى ناديه السابق، قبل ان تهدأ حدة التكهنات في الأيام القليلة الماضية.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس حتى العام 2013 عندما انتقل الى برشلونة وشكل ثلاثيا مع الارجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز “أم اس أن”، كما حمل ألوان البرازيل في 97 مباراة دولية سجل فيها 60 هدفا.

وكان ريال مدريد عقد صفقات كبيرة هذا الصيف أبرزها استقدام النجم البلجيكي ادين هازار من تشيلسي الانجليزي، ضمن عملية إعادة بناء للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد موسم مخيب محليا وقاريا. (أ ف ب)