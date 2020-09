تقارير.. ريجيلون وبيل يجتازان الكشف الطبي تمهيدا لانتقالهما لتوتنهام

مدريد – كشفت وسائل إعلام إسبانية الأربعاء أن ثنائي ريال مدريد الإسباني الويلزي غاريث بيل والظهير الأيمن سرخيو ريجيلون اجتازا الكشف الطبي تمهيدا لانتقالهما لصفوف توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

وأفادت قناة (Movistar Plus) أن اللاعبين باتا على أعتاب ارتداء قميص “السبيرز” تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان له دور كبير في إقناع الثنائي بالانضمام للفريق.

Tottenham are now close to agreeing a deal to sign Gareth Bale on loan from Real Madrid, with Spurs to pay around £20m in wages and loan fees

