تقارير.. ريجيلون وبيل يجتازان الكشف الطبي تمهيدا لانتقالهما لتوتنهام

مدريد – كشفت وسائل إعلام إسبانية الأربعاء أن ثنائي ريال مدريد الإسباني الويلزي غاريث بيل والظهير الأيمن سرخيو ريجيلون اجتازا الكشف الطبي تمهيدا لانتقالهما لصفوف توتنهام هوتسبر الإنجليزي.

وأفادت قناة (Movistar Plus) أن اللاعبين باتا على أعتاب ارتداء قميص “السبيرز” تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان له دور كبير في إقناع الثنائي بالانضمام للفريق.

Tottenham are now close to agreeing a deal to sign Gareth Bale on loan from Real Madrid, with Spurs to pay around £20m in wages and loan fees — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 16, 2020

وبعد أن قضى الموسم المنقضي على سبيل الإعارة مع إشبيلية، سينضم ريجيلون (23 عاما) هذه المرة لصفوف وصيف بطل أوروبا الموسم قبل الماضي مقابل 30 مليون يورو، بينما يمتلك النادي الملكي حق إعادة شرائه خلال العامين المقبلين مقابل 35 و40 مليون يورو على الترتيب.

أما فيما يتعلق بالجناح الويلزي، تبدو الأمور أكثر تعقيدا بين الأطراف الثلاثة (الريال وتوتنهام واللاعب)، إلا أنه بدأت في الانفراج في الساعات الأخيرة، بحيث سيعود اللاعب لفريقه السابق مقابل 13 مليون جنيه استرليني للاعب (14.2 مليون يورو).، وذلك حسبما أشار موقع (ميل سبورت). (أ ف ب)