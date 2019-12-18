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تقارير .. ساني سينضم إلى بايرن ميونيخ بالميركاتو الشتوي

منذ ساعة واحدة

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لندن – أكدت تقارير اخبارية الأربعاء، أن الألماني ليروي ساني مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سينضم على الأرجح إلى صفوف بايرن ميونيخ مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأكدت صحيفة (سبورت بيلد) أن ساني (23 عاما) والذي كان محط أنظار بايرن ميونيخ خلال الصيف الماضي، أصبح قريبا من الانتقال للنادي البافاري هذا الشتاء، خاصة مع قرب تعافيه من إصابته الخطيرة في الركبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونيخ سيكثف بشدة من مفاوضاته مع إدارة “السكاي بلوز” لضم ساني، وذلك من أجل تعويض غياب كينجسلي كومان المصاب.

وتشير تقارير إلى أن الجناح الألماني، الذي سينتهي عقده مع مانشستر سيتي في العام 2021، رفض عدة عروض لتجديد عقده مع ناديه المتوج بلقب البريميرليج للموسم الثاني تواليا.

وكان ساني يلعب في صفوف شالكه حتى صيف العام 2016 عندما اشتراه مانشستر سيتي مقابل نحو 50 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية حاليا ضعف هذا الرقم. (إفي)

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