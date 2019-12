تقارير .. ساني سينضم إلى بايرن ميونيخ بالميركاتو الشتوي

لندن – أكدت تقارير اخبارية الأربعاء، أن الألماني ليروي ساني مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سينضم على الأرجح إلى صفوف بايرن ميونيخ مع فتح باب الانتقالات الشتوية.

وأكدت صحيفة (سبورت بيلد) أن ساني (23 عاما) والذي كان محط أنظار بايرن ميونيخ خلال الصيف الماضي، أصبح قريبا من الانتقال للنادي البافاري هذا الشتاء، خاصة مع قرب تعافيه من إصابته الخطيرة في الركبة.

According fo BILD, Leroy Sane immediately wants to go to #FCBayern. pic.twitter.com/9m20IOKnuR

— Home Bayern (@_HomeBayern) December 18, 2019