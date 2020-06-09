باريس – كشفت تقارير صحفية، إن قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، لن يجدد عقده مع الفريق الباريسي.

وزعمت صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليومية أن الغموض الذي كان يحيط بمستقبل صاحب الـ35 عاما، بدأ يتضح، عقب إبلاغ المدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو، لمواطنه بالقرار عبر الهاتف.

وينتهي عقد سيلفا مع الـ”بي إس جي” في 30 حزيران (يونيو) الجاري، ولم يبلغه النادي بقراره حتى الآن، حيث تميل الإدارة لكتابة فصل النهاية في مسيرته معه.

ويُعد سيلفا أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الباريسي، حيث خاض بقميص الـ”بي إس جي” 310 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا، ويعد أكثر اللاعبين خوضا للمباريات عبر تاريخه، حاملا شارة القيادة على ذراعه.

وعلى مدار 8 مواسم مع الفريق، توج سيلفا بـ21 لقب بواقع 7 في “الليج آ”، و4 في كأس فرنسا، و5 في كأس الرابطة الفرنسية، ومثلها في كأس السوبر الفرنسي. (إفي)