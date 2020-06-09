آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تقارير .. سان جيرمان لن يُجدد عقد تياغو سيلفا

منذ 35 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس – كشفت تقارير صحفية، إن قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، لن يجدد عقده مع الفريق الباريسي.

وزعمت صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليومية أن الغموض الذي كان يحيط بمستقبل صاحب الـ35 عاما، بدأ يتضح، عقب إبلاغ المدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو، لمواطنه بالقرار عبر الهاتف.

وينتهي عقد سيلفا مع الـ”بي إس جي” في 30 حزيران (يونيو) الجاري، ولم يبلغه النادي بقراره حتى الآن، حيث تميل الإدارة لكتابة فصل النهاية في مسيرته معه.

ويُعد سيلفا أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي الباريسي، حيث خاض بقميص الـ”بي إس جي” 310 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا، ويعد أكثر اللاعبين خوضا للمباريات عبر تاريخه، حاملا شارة القيادة على ذراعه.

وعلى مدار 8 مواسم مع الفريق، توج سيلفا بـ21 لقب بواقع 7 في “الليج آ”، و4 في كأس فرنسا، و5 في كأس الرابطة الفرنسية، ومثلها في كأس السوبر الفرنسي. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

ستيرلينغ يُطالب بالمزيد من المدربين أصحاب البشرة السمراء

منذ دقيقة واحدة

الغاء رالي ويلز بسبب تبعات فيروس كورونا

منذ 11 دقيقة

البرازيل تسحب ملف ترشيحها لاستضافة مونديال 2023 للسيدات

منذ 24 دقيقة

ابتعاد لاعب كرة السلة الدريدج عن الملاعب بسبب الاصابة

منذ 27 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock