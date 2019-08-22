تقارير .. سان جيرمان يرفض عروض ريال مدريد وبرشلونة لضم نيمار

باريس – أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان رفض العروض الأخيرة التي تلقاها من أجل لاعبه نيمار دا سيلفا من ريال مدريد وبرشلونة، وذلك لعدم توفر الشرط الذي حدده الفريق الباريسي للتنازل عن لاعبه، والمتمثل في الحصول على نفس المبلغ الذي دفعه من أجل استقدامه من البرسا في العام 2017.

وأوضحت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، أن “بي إس جي” رفض عرض ريال مدريد الذي كان يشمل دفع مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى تقديم 3 لاعبين تقول الصحيفة إن الملكي يريد التخلص منهم.

ووفقا لنفس المصدر، فإن اللاعبين هم غاريث بيل (قيمته السوقية 60 مليون يورو) ولاعب الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز (50 مليون يورو) والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (10 مليون يورو)، لكن هذا العرض ليس مقنعا بالنسبة لنادي العاصمة الفرنسية الذي ينتظر الحصول مقابل نيمار على مبلغ لا يقل عن 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي الذي تحمله باريس سان جيرمان قبل عامين حين ضم اللاعب البرازيلي من البلاوجرانا.

El PSG ha rechazado las ofertas del Real Madrid y del Barcelona por Neymar https://t.co/RvAu7nxj6p — EFE Deportes (@EFEdeportes) August 22, 2019

وبحسب صحيفة (ليكيب)، فإن ريال مدريد قرر اتخاذ خطوات من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي خلال الأيام الأخيرة بمجرد أن شعر رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز أن هذه العملية لن تتعارض مع الهدف الأكبر للنادي العام المقبل، وهو ضم كيليان مبابي، الذي يريده أيضا في فريقه، المدرب زين الدين زيدان.

أما عرض برشلونة الأخير، فقوبل بالرفض من النادي الفرنسي الأربعاء ، وفقا لـ”آر إم سي سبورتس” التي أوضحت أن البرسا كان يريد نيمار معارا لموسم مقابل مبلغ مالي، مع خيار للشراء، حيث قدرت وسائل إعلام مختلفة المبلغ المعروض من النادي الكتالوني بما يتراوح بين 160 و190 مليون يورو.

Le Real a proposé à Paris 100M€ + James, Navas et Bale pour Neymar. Offre rejeté par Paris. Leonardo trouve que les joueurs proposés par le Real ne valent pas assez. [@lequipe] pic.twitter.com/4bSyJkiEAG — Team Real Madrid 🇫🇷 (@MadridTeam_) August 21, 2019

وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو قد قبل أثناء اجتماعه مع ممثلي برشلونة في 13 آب (أغسطس) الحالي بالعاصمة الفرنسية، بيع نيمار للبرسا مقابل لاعبين إثنين آخرين بالإضافة إلى 100 مليون يورو.

وبحسب ما نقلته صحيفة (ليكيب) عن مصادر من “بي إس جي”، فإن النادي الفرنسي لا يشعر بضغط في المفاوضات بشأن رحيل نيمار، نظرا لأن الأمر يتعلق برغبة اللاعب نفسه الذي لا يزال لديه عقد مدته 3 سنوات مع فريق العاصمة الباريسية.

وإلى جانب الريال والبرسا، جاء اسم يوفنتوس مؤخرا ضمن الوجهات المحتملة للمهاجم البرازيلي، لا سيما وأن البيانكونيري يريد بيع مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا في حين يهتم النادي الفرنسي بضمه. (إفي)