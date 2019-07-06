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تقارير .. سان جيرمان يعرض نيمار على إدارة ريال مدريد

منذ 30 دقيقة

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عمان – الغد – ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، عرض بيع مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي ريال مدريد ، في الوقت الذي باتت فيه فرص عودة اللاعب إلى ناديه السابق برشلونة ضعيفة جدا.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية في عددها الإلكتروني الصادر اليوم السبت ، إلى أن الخليفي عرض على النادي الملكي خدمات لاعبه البرازيلي مرتين ، مضيفةً أن العرض جاء متأخرا وأن “القلعة البيضاء” لا تضع هذه الخطوة في حساباتها بالوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية واسعة الإنتشار ، أن هذا العرض لو كان قد ظهر قبل عدة أشهر لكان الوضع مختلفاً، لكن الأمور تغيرت الآن وأصبح الريال غير مهتما بضم مهاجم “السيليساو”.

في المقابل ، لا يرى “النادي الباريسي”  أن عملية عودة نيمار إلى “كامب نو” قد تكون مجدية ، فالعلاقة بين الناديين الفرنسي والإسباني ليست جيدة على الإطلاق.

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