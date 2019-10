تقارير.. سياكام يُمدد عقده لـ 4 اعوام اضافية مع تورونتو

نيويورك – كشفت تقارير صحافية أميركية أن الكاميروني باسكال سياكام، الذي أحرز مع تورونتو رابتورز الكندي، لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الموسم الماضي، مدد عقده مع فريقه لأربعة أعوام، في صفقة قد تصل قيمتها الى 130 مليون دولار.

وأفادت شبكة “اي أس بي أن” الأميركية وصحيفة “تورونتو ستار” الكندية، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، وقع العقد الممدد السبت، قبل يومين من انتهاء مهلة التمديد للعقد الذي يربطه بالفريق منذ عام 2016.

