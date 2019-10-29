تقارير.. غاريث بيل يقرر الرحيل عن ريال مدريد

مدريد – أكدت تقارير اخبارية أن الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الاسباني، قرر الرحيل عن صفوف فريق العاصمة خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، وذلك بعدما ساءت العلاقة بينه والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة (ماركا) الرياضية الثلاثاء أن بيل يتواصل حاليا مع مسؤولي نادي “شنغهاي شينهوا” للرحيل في كانون ثان (يناير) المقبل، حيث ازدادت الأزمة بين بيل وزيدان عقب صيف محتدم بينهما، بعدما قرر المدرب الفرنسي مؤخرا عدم استدعاءه لمباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في تشرين أول (اكتوبر) الجاري.

Gareth Bale admits he doesn't know who the British prime minister ishttps://t.co/5ecmFVjkfV — WalesOnline Sport (@WelshSportLive) October 28, 2019

وقرر بيل (30 عاما) التحدث مع وكيل أعماله، جوناثان بارنيت، ليبحث له عن ناد جديد في يناير المقبل، معتبرا أنه لا يتم تقديره بالشكل اللازم داخل “البيت الأبيض”، وكان النجم السابق لتوتنهام الإنجليزي قريبا من الانتقال للصين خلال الصيف الماضي، بمقابل مادي ضخم، قبل أن يستقر على الاستمرار في صفوف الريال.

جدير بالذكر أن بيل انتقل لصفوف الريال في صيف 2013 قادما من “السبيرز” في صفقة تخطت الـ100 مليون يورو، وخاض معه اجمالي 161 مباراة في الليجا سجل خلالها 80 هدفا وصنع 46 و53 مباراة في دوري الأبطال سجل فيها 16 هدفا. (إفي)