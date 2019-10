تقارير.. غاريث بيل يقرر الرحيل عن ريال مدريد

مدريد – أكدت تقارير اخبارية أن الويلزي غاريث بيل نجم ريال مدريد الاسباني، قرر الرحيل عن صفوف فريق العاصمة خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، وذلك بعدما ساءت العلاقة بينه والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة (ماركا) الرياضية الثلاثاء أن بيل يتواصل حاليا مع مسؤولي نادي “شنغهاي شينهوا” للرحيل في كانون ثان (يناير) المقبل، حيث ازدادت الأزمة بين بيل وزيدان عقب صيف محتدم بينهما، بعدما قرر المدرب الفرنسي مؤخرا عدم استدعاءه لمباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في تشرين أول (اكتوبر) الجاري.

