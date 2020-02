تقارير.. غوارديولا سيبقى في مانشستر سيتي رغم الايقاف الاوروبي

لندن – يعتزم المدرب الاسباني بيب غوارديولا البقاء على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي حتى ولو خسر النادي الانجليزي الاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضية “كاس” بشأن عقوبة إيقافه لموسمين عن المشاركة في مسابقات كرة القدم الأوروبية، وذلك وفق ما أفادت تقارير صحافية محلية الاثنين.

وأعلن الاتحاد القاري (ويفا) الجمعة استبعاد بطل انجلترا في الموسمين الماضيين عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين بسبب “خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف” بين عامي 2012 و2016، اضافة لتغريمه 30 مليون يورو، في قرار سارع سيتي لتأكيد استئنافه أمام “كاس”.

ونقلت صحيفة “ذي تايمز” عن غوارديولا إبلاغه مجلس ادارة النادي واللاعبين أنه سيبقى في ملعب الاتحاد رغم الايقاف والتقارير التي تتحدث عن رغبة يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم الثمانية الماضية، التعاقد معه.

