تقارير .. غوارديولا ينوي الاستغناء عن جون ستونز

مدن – أكدت تقارير اخبارية الثلاثاء أن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، سيعرض مدافعه الإنجليزي جون ستونز للبيع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بهدف تعزيز خط الدفاع بصفقتين جديدتين.

ويقدم “السيتيزنس” واحدا من أسوأ مواسمه مع غوارديولا، الذي توج معه بلقب البريميرليغ في النسختين الأخيرتين، حيث يبتعد الفريق صاحب مركز الوصافة بـ22 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر والأٌقرب للتتويج باللقب.

John Stones facing Man City axe as Pep eyes raid on Premier League club https://t.co/xB2rqYnJeE — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 4, 2020

وأكدت صحيفة (ذا تايمز) المحلية أن الهزيمة أمام توتنهام بثنائية نظيفة في آخر جولات الدوري، أدت إلى إعادة النظر لدى غوارديولا في خط دفاعه، وأن ستونز سيكون هو الضحية على الأرجح، حيث يخطط لبيعه من أجل ضم صفقتين أخرتين لدعم الدفاع.

وكان قلب الدفاع الإنجليزي صاحب الـ25 عاما قد انضم إلى مانشستر سيتي في صيف العام 2016 مقابل 56 مليون يورو، حيث يعاني السيتي هذا الموسم دفاعيا بعدما استقبلت شباكه في الدوري 29 هدفا بـ 25 جولة. (إفي)