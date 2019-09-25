تقارير .. غياب ميسي امام خيتافي احترازيا

مدريد – ينتظر أن يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه برشلونة في مباراة خيتافي المقررة يوم السبت القادم بالجولة السادسة من الليغا بشكل احترازي، وذلك لإعداده بأفضل شكل لمواجهة إنتر ميلان يوم 2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لتقارير الصحافة المحلية، فإن ميسي، الذي عاد مؤخرا من إصابة في العضلة النعلية بساقه اليمنى أبعدته عن الفريق منذ انطلاق الموسم، لم يستعيد بعد حالته البدنية المثالية، الأمر الذي بدا واضحا خلال مواجهة فياريال الثلاثاء والتي انتهت بفوز البرسا 2-1.

Pemain Barcelona, Sergio Busquets, berharap Lionel Messi tak cedera lagi. Dia harus diganti saay Los Cules menang melawan Villarreal. https://t.co/FXaCfjxrot — detiksport (@detiksport) September 25, 2019

ولم يستطع ميسي استكمال المباراة وتم استبداله بين الشوطين، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة، لكن المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي، أكد عقب اللقاء إنها آلام بسيطة ولن تؤثر على مشاركته في المستطيل الأخضر.

وتؤكد شبكة (إسبن) أن ميسي يعاني من مشكلات في العضلة الضامة للفخذ الأيسر، لكنها استبعدت إصابة بتمزق عضلي، الأمر الذي قد يضطره للابتعاد مجددا لنحو شهر.

ولعب ميسي كبديل نحو 30 دقيقة أمام بروسيا دورتموند بدوري الأبطال، قبل أن يشارك 45 دقيقة أمام غرناطة بالليجا، وصنع بالأمس هدفا في مرمى فياريال سجله زميله الفرنسي أنطوان غريزمان.

وتثق إدارة البرسا في عودة “البرغوث” للعب أمام إنتر ميلان الإيطالي في اللقاء الذي سيقام على ملعب (كامب نو) في الجولة الثانية من “التشامبيونزليغ”. (إفي)