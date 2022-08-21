تقارير فحوص عينات الغذاء المستورد إلكترونيا- رابط

استحدثت المؤسسة العامة للغذاء والدواء خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن التقارير المخبرية الخاصة بفحوصات عينات المواد الغذائية المستوردة إلكترونيا في مديرية المختبرات قسم مختبر الغذاء.

وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الخدمة المستحدثة تمكن متلقي الخدمة من تتبع التقارير المخبرية الخاصة بفحوصات عينات المواد الغذائية المستوردة التي يتم إجراؤها في مختبر الغذاء التابع للمؤسسة والاستعلام عن حالة التقارير والرسوم المطلوبة والتي يمكن استيفاؤها إلكترونيا أيضا ، مشيرا إلى أنه العمل جار حاليا على تطوير الخدمة لتشمل إرسال التقارير المنجزة إلكترونيا من خلال رسالة نصية فور صدور النتيجة النهائية دون الحاجة لمراجعة المؤسسة.

وأضاف أن هذه الخدمة تهدف إلى تبسيط وتسريع الإجراءات على متلقي الخدمة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ترجمة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية.

وتتوفر الخدمة التي تم تنفيذ أتمتتها من قبل مديرية المختبرات ووحدة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني www.jfda.jo (بند المختبرات- الخدمات الإلكترونية- استعلام التقارير الغذائية المنجزة) أو من خلال الرابط الإلكتروني مباشرة:

http://jfda.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=164

والبحث باستخدام رقم البيان الجمركي.

وتدعو المؤسسة متلقي الخدمة ولغايات ضبط الجودة في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار بخصوص الخدمة التواصل من خلال البريد الإلكتروني :

[email protected]

[email protected]