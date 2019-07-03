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تقارير .. كاسياس يتجه لإعتزال لعب كرة القدم

والإنضمام إلى الهيكل الإداري لنادي بورتو البرتغالي

منذ ساعتين

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عمان – الغد – كشفت العديد من التقارير الإخبارية ، أن إيكر كاسياس حارس بورتو ، قرر الإعتزال وقبول عرض الإنضمام للهيكل الإداري للنادي بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة (آبولا) البرتغالية إن الحارس تلقى عرضا رسميا من رئيس النادي خورخى نونو بينتو دا كوستا ، وسيعلن قراره رسميا في الأيام القليلة المقبلة.

وتصدر الخبر الصفحة الرئيسية لصحيفة (آبولا) ، وبات له صداه في مختلف وسائل الإعلام البرتغالية ، خاصة وأن اللاعب صاحب الـ (38 عاما) تعرض لأزمة قلبية في الأول من أيار (مايو) الماضي.

وإذا ما تأكدت الأمور ، فسيكون كاسياس قد اعتزل بعد قضائه لـ 4 أعوام بالدوري البرتغالي قادما من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

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