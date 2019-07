تقارير .. كاسياس يتجه لإعتزال لعب كرة القدم

عمان – الغد – كشفت العديد من التقارير الإخبارية ، أن إيكر كاسياس حارس بورتو ، قرر الإعتزال وقبول عرض الإنضمام للهيكل الإداري للنادي بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة (آبولا) البرتغالية إن الحارس تلقى عرضا رسميا من رئيس النادي خورخى نونو بينتو دا كوستا ، وسيعلن قراره رسميا في الأيام القليلة المقبلة.

Despite returning to training with @FCPorto, @IkerCasillas playing future remains up the air after his heart scare https://t.co/FIBS6wnjuA

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) July 3, 2019