تقارير .. كاسياس يتجه لإعتزال لعب كرة القدم

عمان – الغد – كشفت العديد من التقارير الإخبارية ، أن إيكر كاسياس حارس بورتو ، قرر الإعتزال وقبول عرض الإنضمام للهيكل الإداري للنادي بداية من الموسم المقبل.
وقالت صحيفة (آبولا) البرتغالية إن الحارس تلقى عرضا رسميا من رئيس النادي خورخى نونو بينتو دا كوستا ، وسيعلن قراره رسميا في الأيام القليلة المقبلة.
Despite returning to training with @FCPorto, @IkerCasillas playing future remains up the air after his heart scare https://t.co/FIBS6wnjuA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_AUS) July 3, 2019
وتصدر الخبر الصفحة الرئيسية لصحيفة (آبولا) ، وبات له صداه في مختلف وسائل الإعلام البرتغالية ، خاصة وأن اللاعب صاحب الـ (38 عاما) تعرض لأزمة قلبية في الأول من أيار (مايو) الماضي.
وإذا ما تأكدت الأمور ، فسيكون كاسياس قد اعتزل بعد قضائه لـ 4 أعوام بالدوري البرتغالي قادما من فريقه السابق ريال مدريد الإسباني.