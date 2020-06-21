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تقارير.. كافاني ومونييه لن يشاركا مع سان جيرمان في دوري الأبطال

منذ ساعة واحدة

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مدن – أكدت تقارير إعلامية فرنسية السبت أن المهاجم الأوروغوياني المخضرم إدينسون كافاني، والمدافع البلجيكي توماس مونييه، اللذين تنتهي عقودهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي في 30 حزيران (يونيو) الجاري، لن يستكملا المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا مع بطل فرنسا.

وكان الفريق الباريسي قد حجز مقعده في دور الثمانية على حساب بروسيا دورتموند الألماني بمجموعة المواجهتين (3-2)، وقال راديو (مونت كارلو) إن المهاجم اللاتيني لن يمدد عقده ولو لأشهر للمشاركة في “التشامبيونزليغ”، وهو نفس الأمر بالنسبة للظهير الأيمن البلجيكي.

كما سيغيب الثنائي بذلك عن نهائي كأس فرنسا الذي تقرر إقامته في 24 تموز (يوليو) المقبل أمام سانت إيتيان، وبعد أسبوع من نهائي كأس الراطبة أمام أوليمبيك ليون.

وينطبق نفس الموقف على المدافع البرازيلي المخضرم وقائد الفريق، تياجو سيلفا، حيث ينتهي عقده أيضا بنهاية الشهر الجاري، ولكنه قد يوافق على تمديد عقده بشكل استثنائي للمشاركة في دوري الأبطال، ومن ثم بدء مرحلة جديدة في مسيرته بدءا من الموسم المقبل، ويعد كافاني الهداف التاريخي لمتصدر “الليج آ”، حيث سجل على مدار 7 مواسم 200 هدفا خلال 300 مباراة. (إفي)

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