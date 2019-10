تقارير .. كايل لاوري يُمدد عقده مع تورونتو

نيويورك – توصل اللاعب كايل لاوري إلى اتفاق مع فريقه تورونتو رابتورز بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لتمديد عقده لعام واحد لقاء مبلغ تقدر قيمته بـ31 مليون دولار، بحسب ما أفادت تقارير صحافية أميركية.

ونقلت شبكة “اي أس بي أن” الأميركية عن الوكيل مارك بارتلستين بأن لاوري (33 عاما) توصل الى اتفاق مع فريقه الكندي، لتمديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في تموز (يوليو) المقبل.

وسيحصل لاوري على 31 مليون دولار في موسم 2020-2021، تضاف الى الـ33.4 مليونا المرصودة في الموسم الأخير من عقده الحالي، أي موسم 2019-2020 الذي ينطلق أواخر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

Kyle Lowry and Raptors agree on a one-year, $31M extension, per @wojespn

Lowry won't be a free agent until July 2021 pic.twitter.com/N4J85x2Urs

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 7, 2019