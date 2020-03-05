تقارير.. كين خيار الإنتر لتعويض الرحيل المتوقع لـ مارتينيز بالصيف

مدن – أكدت تقارير إخبارية الخميس، أن المهاجم الإنجليزي هاري كين يُعد الخيار الأول الذي يراهن عليه إنتر ميلان للحصول على خدماته في الصيف المقبل حال فشل النادي الإيطالي في الإبقاء على الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، المطلوب في برشلونة.

وذكرت صحيفة (تيليجراف) الإنجليزية أن كين، مهاجم توتنهام، يفكر في تغيير الأجواء والرحيل عن “البريميرليغ” بعد ثماني سنوات قضاها مع صفوف “السبيرز”.

Barcelona set to make money-plus-two player offer to sign Lautaro Martinezhttps://t.co/hx6xDm3dIW pic.twitter.com/2CGRgDKhr6 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 4, 2020

وأضافت أن إدارة إنتر تعتبر كين (26 عاما) هو البديل المثالي للمهاجم الأرجنتيني، حال قرر الرحيل عن “النيراتزوري” في نهاية الموسم.

وأوضحت أنه حال وافق كين على الانتقال لإيطاليا سيجد زميلا سابقا له، وهو الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي تعاقد معه إنتر الصيف الماضي مقابل 20 مليون يورو. (إفي)