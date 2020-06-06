آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

تقارير .. لاوتارو يبلغ إنتر ميلان رغبته بالانتقال إلى برشلونة

منذ 32 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

روما – ذكرت صحيفة (لا جازيتا ديللو سبورت) الإيطالية أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أبلغ فريقه الحالي إنتر ميلان برغبته في الانضمام لبرشلونة.

وعنونت الصحيفة غلافها بعبارة “اتفاق الوداع” وأكدت أن لاوتارو اعترف لمدرب إنتر، أنطونيو كونتي، برغبته في الانتقال للبرسا واللعب بجوار مواطنه النجم ليونيل ميسي الموسم المقبل.

وعلى ما يبدو توصل كونتي ولاوتارو لاتفاق يلتزم اللاعب بموجبه بتقديم أقصى ما لديه طالما يرتدي قميص الإنتر،
ولم يتوصل برشلونة وإنتر ميلان لأي اتفاق رسمي حتى الآن، وتفيد تقارير صحفية بوجود خلافات بينهما بخصوص قيمة الشرط الجزائي للاعب المقدرة بـ111 مليون يورو.

ويصب برشلونة وإنتر ميلان تركيزهما في الوقت الحالي على قرب استئناف الدوري الإسباني والإيطالي على الترتيب بعد توقفهما بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. (إفي)

الوسوم

مقالات ذات صلة

غراهام آرنولد يتوقع جاهزية لاعبي منتخب أستراليا في التصفيات الآسيوية

منذ 21 دقيقة

دييغو فورلان يستعد لاستئناف النشاط الرياضي بأعمال نجارة

منذ 37 دقيقة

لو غريت: الأولوية للصحة وليس المال

منذ 58 دقيقة

دياك ونجله يمثلان امام المحكمة في قضية فساد الاثنين

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock