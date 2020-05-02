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تقارير .. مارتينيز مستمر في قيادة منتخب بلجيكا حتى 2022

منذ ساعة واحدة

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بروكسل – ذكرت وسائل إعلام بلجيكية السبت أن مدرب المنتخب الوطني، الإسباني روبرتو مارتينيز، سيستمر في هذا المنصب لمدة عامين آخرين، حتى بعد مونديال قطر الذي سيقام في أواخر عام 2022.

ووفقا لصحف مثل “Le Soir” و “Het Laatste Nieuws”، توصل مارتينيز والاتحاد البلجيكي لكرة القدم إلى اتفاق لتمديد عقد المدير الفني لمدة عامين آخرين، على الرغم من أن ممثلي الطرفين ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على التفاصيل القانونية للعقد، الذي سيعتمد على تطور الوضع الصحي الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة الأنباء البلجيكية إلى أن الاتحاد لم يعقب على هذه المعلومات، مشيرا إلى أنه سيعلن عند توقيع العقد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

على أي حال ، أكد مصدر مطلع على المفاوضات لصحيفة “Het Laatste Nieuws” أن مارتينيز سيستمر كمدرب للمنتخب حتى نهاية كأس قطر 2022.

وفي فبراير/شباط الماضي، ذكر المدرب الإسباني بالفعل أنه سيواصل قيادة “الشياطين الحمر” عندما ينتهي عقده هذا العام، وقاد مارتينيز بلجيكا إلى المركز الثالث التاريخي في كأس العالم 2018 في روسيا. (إفي)

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