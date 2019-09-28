باريس – بدأ نادي أوليمبيك مارسيليا التفاوض منذ أيام على رحيل مبكر لمديره الرياضي، الإسباني أندوني زوبيزاريتا، بسبب عدم الرضا عن عمله خلال موسم الانتقالات الصيفي الأخير، وفقا لما ذكرته صحيفة (ليكيب) الفرنسية السبت.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن قرار الشروع في مفاوضات حول سبل إقالة زوبيزاريتا، الذي تولى هذا المنصب في تشرين أول (اكتوبر) 2016 ولديه عقد حتى عام 2021، يأتي من مالك النادي، رجل الأعمال الأميريكي فرانك ماكورت.

Marsilya'da Luiz Gustavo çatlağı büyüyor! Andoni Zubizarreta yol ayrımında https://t.co/flxRcKoGet — Akşam Spor (@aksamspor) September 28, 2019

وأشار المصدر إلى أن ماكورت يرى أن المدير الرياضي الإسباني لم يحقق أهداف الميركاتو الأخير، وبالتحديد فيما يتعلق بتنفيذ خطط النادي لبيع بعض اللاعبين الذين يحصلون على رواتب مرتفعة، من أجل تخفيف النفقات.

وبحسب (ليكيب)، فإن العلاقة الجيدة التي تجمع بين زوبيزاريتا ومدرب مارسيليا، البرتغالي أندريه فيلاش-بواش الذي أكد أن وجود حارس المرمى الإسباني السابق في منصب المدير الرياضي كان أحد أسباب قبوله تدريب الفريق، لن تساعد في عدول النادي عن فكرة الاستغناء عن خدمات الأخير. (إفي)