تقارير .. مارسيلينو يقترب من خلافة ايمري في تدريب آرسنال

لندن – عقد المدرب الاسباني مارسيلينو تورال محادثات مع إداريي نادي آرسنال الإنجليزي لتولي تدريبه بدلا من مواطنه المقال أوناي ايمري، بحسب ما ذكرت شبكة “اي اس بي ان” الأميركية الثلاثاء.

وأشارت الشبكة الى ان مدرب فالنسيا وفياريال السابق “تواجد في لندن هذا الاسبوع لعقد محادثات مع النادي قبل العودة الى اسبانيا الثلاثاء”، لكنها نقلت عن مصادر ان ابن الرابعة والخمسين “ليس متفائلا بتولي المنصب، كون جنسيته الاسبانية قد تشكل عائقا لخلافة مواطنه اوناي ايمري”.

وكان مارسيلينو اقيل من تدريب فالنسيا في ايلول/سبتمبر الماضي لخلافه مع مالك النادي السنغافوري بيتر ليم حول استراتيجية النادي على المدى الطويل، وذلك بعد قيادته “الخفافيش” الى المركز الرابع والتأهل الى دوري ابطال اوروبا في موسمين، بالاضافة الى احراز كأس الملك وهو اللقب الاول له خلال عقد من الزمن.

Marcelino Garcia Toral has held talks with Arsenal and is keen on becoming their next manager, sources have told ESPN. pic.twitter.com/ggeMslOdce — ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2019

واللافت ان فريقه السابق فالنسيا اقصي من نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” أمام ارسنال تحديدا.

وكان ارسنال وضع حدا لسلسلة نتائجه المخيبة بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه وست هام بهدف إلى فوز مستحق 3-1 في “دربي” لندن، الاثنين في ختام مباريات المرحلة 16 من الدوري الانجليزي.

وبدا أن فريق شمال لندن يتجه لخسارته الثانية تواليا في ثلاث مباريات في الدوري بقيادة مدربه الموقت السويدي فريدي ليونغبرغ الذي حل بدلا من إيمري المقال من منصبه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، غير أن الصورة التي ظهر بها في الشوط الثاني حالت دون سقوطه بعدما سجل ثلاثة أهداف في تسع دقائق تناوب عليها البرازيلي الشاب غابريال مارتينيلي والعاجي نيكولا بيبي والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ.

وحقق ارسنال فوزه الاول في الدوري منذ أن فاز على بورنموث 1-0 في المرحلة الثامنة، ليخوض بعدها سلسلة من سبع مباريات بدون أي فوز (ثلاث هزائم مقابل أربعة تعادلات)، وتسع تواليا في مختلف المسابقات، في سلسلة هي الاسوأ له منذ 42 عاما وتحديدا منذ عام 1977.

وتبرز لائحة من الاسماء لخلافة ايمري تضم الفرنسي باتريك فييرا نجم وسط الفريق سابقا، الايطالي ماسيميليانو أليغري، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والاسباني ميكل ارتيتا الذي حمل الوان “المدفعجية” بين 2011 و2016 ويعمل راهنا مدربا مساعدا لمواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي. (أ ف ب)