تقارير .. مارسيلينو يقترب من خلافة ايمري في تدريب آرسنال

لندن – عقد المدرب الاسباني مارسيلينو تورال محادثات مع إداريي نادي آرسنال الإنجليزي لتولي تدريبه بدلا من مواطنه المقال أوناي ايمري، بحسب ما ذكرت شبكة “اي اس بي ان” الأميركية الثلاثاء.

وأشارت الشبكة الى ان مدرب فالنسيا وفياريال السابق “تواجد في لندن هذا الاسبوع لعقد محادثات مع النادي قبل العودة الى اسبانيا الثلاثاء”، لكنها نقلت عن مصادر ان ابن الرابعة والخمسين “ليس متفائلا بتولي المنصب، كون جنسيته الاسبانية قد تشكل عائقا لخلافة مواطنه اوناي ايمري”.

وكان مارسيلينو اقيل من تدريب فالنسيا في ايلول/سبتمبر الماضي لخلافه مع مالك النادي السنغافوري بيتر ليم حول استراتيجية النادي على المدى الطويل، وذلك بعد قيادته “الخفافيش” الى المركز الرابع والتأهل الى دوري ابطال اوروبا في موسمين، بالاضافة الى احراز كأس الملك وهو اللقب الاول له خلال عقد من الزمن.

Marcelino Garcia Toral has held talks with Arsenal and is keen on becoming their next manager, sources have told ESPN. pic.twitter.com/ggeMslOdce

