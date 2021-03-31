تقارير.. مانشستر سيتي يخطط لإبرام صفقة كبيرة بعيدا عن ميسي

مدن – أكدت تقارير اخبارية أن نادي مانشستر سيتي يسعى لإبرام صفقة ضخمة الصيف القادم لتعزيز خط هجومه، لكنه لن يتقدم بعرض لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، نظرا لتفهمه بإمكانية استمراره بصفوف البلاوجرانا.

ويسعى “السيتيزنس” للحاق بقطار الأندية الطامحة لضم الهداف النرويجي الشاب إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، أو هاري كين (توتنهام) وكذلك روميلو لوكاكو (إنتر ميلان)، وفقا لما نشرته الأربعاء صحيفة (سبورت) الإسبانية.

ويجيء ذلك بعدما أعلن مهاجم الفريق الإنجليزي سرخيو أجويرو عن انتهاء مرحلته في مانشستر بنهاية الموسم الحالي.

وكان سيتي يرغب في ضم ميسي الصيف الماضي لكن اللاعب استبعد تلك الامكانية في نهاية الأمر لعدم الدخول في شكوى قضائية ضد ناديه الذي ترعرع في صفوفه منذ الصغر، ليخوض حاليا موسمه الأخير معه وفقا للعقد.

وتغير الأمر حاليا، وفقا لما نقلته الصحيفة، حيث يرى مسؤولو سيتي أهمية التعاقد مع هداف آخر، خاصة في ظل اعتقادهم بأن ميسي (33 عاما) سيوقع عقدا جديدا مع البلاوجرانا الذي يقوده مجلس إدارة جديد برئاسة جوان لابورتا، لكن قد يتغير الأمر مجددا إذا ما بعث ميسي لهم بإشارة حول رغبته في التغيير.

وأشارت الصحيفة إلى أن “البرغوث” لا يهتم حاليا بالتخطيط لمستقبله، ويركز فقط على ما تبقى من الموسم الحالي ومنافسة فريقه على لقبي الليجا وكأس الملك. (إفي)