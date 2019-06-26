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تقارير .. مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع بالاس لضم بيساكا

"مسرح الأحلام" يستعد لاستقبال بيساكا

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – كشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية ، الاربعاء ، توصّل نادي مانشستر يونايتد الانجليزي إلى اتفاق يقضي بضم أرون وان بيساكا الظهير الأيمن لنادي كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه استرليني (64 مليون دولار).

ويحتاج مانشستر يونايتد – الذي حل في المركز السادس الموسم المنقضي ولن يشارك في دوري أبطال أوروبا – إلى إجراء تعزيزات على صفوفه لا سيما على مستوى خط الدفاع.

ويشكل قرار ايجاد لاعب في هذا المركز أولوية بالنسبة الى النروجي أولي غونار سولسكاير المدير الفني لـ “الشياطين الحمر” ، لا سيما بعد رحيل قائد الفريق الإكوادوري أنطونيو فالنسيا وتقدم أشلي يونغ في السن.

وسيصبح وان بيساكا ثاني لاعب ينتقل الى صفوف الشياطين الحمر ، الذي أتم صفقة انتقال الجناح الويلزي دانيال جيمس من سوانسي سيتي قبل 10 أيام ، كما سيصبح أغلى مدافع في تاريخ مانشستر يونايتد ، في حال اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

الجدير بالذكر أن بيساكا صاحب الـ (21 عاما)، خاض 42 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بصفوف النادي اللندني ، لكنه خطف الأنظار بشكل لافت خلال الموسم الماضي.

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